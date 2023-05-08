Тревожный звоночек: почему регулярный подсчет калорий может быть опасен

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 12

Диетолог Евстигнеева: регулярный подсчет калорий рано или поздно приведет к неврозу

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

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Следить за калорийностью своего рациона нужно лишь в двух случаях: набор веса либо его снижение. Почему же в повседневной жизни увлекаться подсчетом калорий не стоит?

Постоянный подсчет калорий в повседневной жизни может привести к неврозу. Такой вердикт вынесла диетолог Гузель Евстигнеева в беседе с 5-tv.ru, рассказывая о пищевом поведении. Считать калории нужно, по словам эксперта, в двух случаях: когда надо сбросить вес и когда надо его набрать.

К тому же, отметила Евстигнеева, человек не может знать точную калорийность того или иного блюда. Когда пища проходит термическую обработку, число калорий в ней меняется, как правило, в сторону увеличения.

«Таблица калорийности приблизительная, и вы не можете точно рассчитать определенное количество калорий, которые вы сейчас съедите», — подчеркнула диетолог.

Чтобы не загружать свою голову калориями, эксперт посоветовала просто пересмотреть свои пищевые привычки: делать акцент не на вечернем приеме пищи, а на утреннем. Так как вечером восприимчивость организма к простым углеводам снижается, плотный ужин плохо скажется на пищеварении и гормонах, отвечающих за набор или снижение веса. Завтрак запускает метаболизм в течение дня, поэтому утром рекомендуется есть больше белков и жиров. Также лучше исключить перекусы в течение дня.

«Ешьте мясо, а не полуфабрикаты из него. Ешьте рыбу, а не рыбные котлеты. Ешьте цельные овощи или ягоды, а не смузи. Продукты быстрой переработки содержат дополнительные калории», — отметила Евстигнеева.

Ранее 5-tv.ru делился секретной формулой правильного расчета калорий.

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