Не игнорируй: врач предупредил о четырех часто встречающихся признаках тромбоза

Опасность заболевания в том, что некоторые не испытывают никакого дискомфорта, соответственно теряют время, необходимое для лечения.

Тромбоз — очень опасное явление. О его наличии может свидетельствовать множество факторов. Однако есть категория людей, которые во время болезни не замечают никакого ухудшения самочувствия и не ощущают дискомфорта, тем самым упуская необходимое для лечения. В интервью Daily Express врач-хирург Омар Абу-Бакр предупредил о четырех симптомах, которые сигнализируют о тромбозе.

Так, первым тревожным звоночком может стать отек нижних конечностей. Часто его наличие путают с другой болезнью. Но списывать со счетов симптом не стоит. Кроме того, расширенные вены, судороги и боли в ногах говорят о тромбозе. К примеру, в месте, где болит, проявляется бугорок, покраснение, прикосновение к этому участку кожи становится болезненным.

Также повышение температуры тела — симптом тромбоза. И четвертый симптом — это изменение цвета кожи на пораженном участке кожи. Из красного он превращается в бледный с голубоватым или красноватым оттенком. Однако паниковать раньше времени не стоит. При наличии хоть одного вышеуказанного симптома следует обратиться к врачу для обследования и постановки диагноза. А также сменить образ жизни на более активный, начать надевать компрессионные чулки, пересмотреть питание и начать больше пить жидкости.

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