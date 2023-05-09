Не игнорируй: врач предупредил о четырех часто встречающихся признаках тромбоза

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Отек ног и расширенные вены сигнализируют о наличии тромбоза

Не игнорируй: врач предупредил о четырех часто встречающихся признаках тромбоза

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

Читайте нас в: Дзен Новости

Опасность заболевания в том, что некоторые не испытывают никакого дискомфорта, соответственно теряют время, необходимое для лечения.

Тромбоз — очень опасное явление. О его наличии может свидетельствовать множество факторов. Однако есть категория людей, которые во время болезни не замечают никакого ухудшения самочувствия и не ощущают дискомфорта, тем самым упуская необходимое для лечения. В интервью Daily Express врач-хирург Омар Абу-Бакр предупредил о четырех симптомах, которые сигнализируют о тромбозе.

Так, первым тревожным звоночком может стать отек нижних конечностей. Часто его наличие путают с другой болезнью. Но списывать со счетов симптом не стоит. Кроме того, расширенные вены, судороги и боли в ногах говорят о тромбозе. К примеру, в месте, где болит, проявляется бугорок, покраснение, прикосновение к этому участку кожи становится болезненным.

Также повышение температуры тела — симптом тромбоза. И четвертый симптом — это изменение цвета кожи на пораженном участке кожи. Из красного он превращается в бледный с голубоватым или красноватым оттенком. Однако паниковать раньше времени не стоит. При наличии хоть одного вышеуказанного симптома следует обратиться к врачу для обследования и постановки диагноза. А также сменить образ жизни на более активный, начать надевать компрессионные чулки, пересмотреть питание и начать больше пить жидкости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о напитке, который ухудшает эрекцию.

+2° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

8:45
Не игнорируй: врач предупредил о четырех часто встречающихся признаках тромбоза
8:37
Парад шагает по стране: как отмечают День Победы на Дальнем Востоке
8:10
Родина-мать, Алеша и неизвестный солдат: какие мемориалы стоит посетить 9 Мая
8:03
Задействованная в параде Победы в Москве техника выехала в сторону Красной площади
7:59
Жидкие чулки и шляпки: как Великая Отечественная война изменила женский стиль
7:34
«Принесла нам жизнь»: Евгений Петросян поздравил россиян с Днем Победы

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
Никас Сафронов об умершем Сергее Дрейдене: «Он был невероятно вкусный»
«Большая скорбь»: Татьяна Ткач отреагировала на смерть Сергея Дрейдена
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео