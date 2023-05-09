Певица выросла в очень бедной семье, поэтому о питании может говорить с особым пиитетом.

Певица Анна Седокова решила поделиться с поклонниками тяжелой историей из своего детства. В социальных сетях звезда написала, что в детстве жила очень бедно, поэтому питалась чем приходилось. Став знаменитой, она может позволить себе приготовить блюда, которые раньше, казались роскошью.

Звезда рассказала, что росла без отца, а мама была вынуждена постоянно работать, чтобы поставить дочь на ноги. Она приходила уставшая с трех работ, поэтому времени на готовку не было. Анна удивлялась, когда попадала в счастливые семьи, где готовили суп. Звезде казалось это чем-то невероятным, поэтому обычные домашние котлеты были для певицы символом чего-то настоящего.

«Для кого-то это простые котлеты, которые всегда были в жизни. А для кого-то это смысл жизни. Когда мне плохо. Я готовлю котлеты», — написала знаменитость в своем блоге.

Теперь Седокова может кушать столько, сколько хочется, вспоминая прошлые жизненные трудности с улыбкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова борется с тяжелым недугом.