«Я не сдаюсь»: Анна Седокова рассказала о борьбе с тяжелым недугом

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 142

Певица Анна Седокова рассказала о тяжелой борьбе с крапивницей

«Я не сдаюсь»: Анна Седокова рассказала о борьбе с тяжелым недугом

Фото: www.globallookpress.com / Anna Sedokova

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Единственное, что помогает звезде держаться — это дорогостоящие уколы, которые убивают иммунитет.

На протяжении четырех лет раз в два месяца бывшая солистка ВИА Гры Анна Седокова старается справляться с тяжелыми приступами крапивницы. В это время тело артистки покрывается пятнами и отекает. Звезде приходится также мучиться от зуда и острой боли. Певица прошла уже много исследований и поговорила с врачами, которые сказали ей, что избавиться навсегда от болезни у нее не получится, пишут 7Дней.ru.

Седокова рассказывает, что у нее деформируется лицо, увеличивается нос и начинают гореть уши. Так актриса определяет, что в ближайшие дни ее жизнь будет на волоске, если она не найдет препарат, который поможет пережить недуг. Но каждый новый укол наносит сильный удар по иммунитету певицы.

«Единственное, что мне помогает, — уколы каждые два месяца, которые стоят 35 тысяч рублей в России, а в Америке — 1,5 тысячи долларов. Причем это лекарство убивает иммунитет, но другого выхода у меня нет. Пока живу с этой проблемой, а каких последствий ждать, не знаю», — жалуется знаменитость.

Анна Седокова продемонстрировала последствия высыпаний на телеАнна Седокова продемонстрировала последствия высыпаний на теле. Фото: Instagram* / annasedokova

Вчера Анна опубликовала в социальных сетях кадры последствий крапивницы. На фото у звезды отекшие глаза и ноги в красных пятнах. Но Седокова не планирует отчаиваться несмотря на усталость и сонливость, которая возникает из-за препаратов. Оплачивает все дорогостоящие лекарства супруг экс-солистки ВИА Гры. После свадьбы девушка переложила всю финансовую ответственность на него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова объяснила раздельное проживание с дочерью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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