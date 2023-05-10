Калорийная бомба: врач назвала самый опасный алкоголь для фигуры

|
Рита Миронова
Рита Миронова 46

Диетолог Панова: для фигуры из алкоголя наиболее опасны сладкие вина и сидры

Калорийная бомба: врач назвала самый опасный алкоголь для фигуры

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Читайте нас в: Дзен Новости

Совмещать потребление спиртного с похудением непросто. Какие виды алкоголя стоит избегать во время диеты?

Врач-диетолог Оксана Панова рассказала, какие именно спиртные напитки наиболее вредны для фигуры. 

«Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны», — цитирует Панову Газета.ру.

К высококалорийным относятся сладкие вина, сидры с добавками, а также коктейли с ликерами и газировкой. Даже низкокалорийный алкоголь, например, сухое вино или светлое пиво, может навредить фигуре.

Чтобы не потолстеть от спиртного, его следует употреблять в умеренных количествах. А вот пара пол-литровых кружек пива или несколько бокалов вина станут настоящей калорийной бомбой, предупреждает Панова.

Помимо того, что калории будут поступать от алкоголя, человек рискует дополнительно получить их и от многочисленных закусок. Панова отметила, что спиртные напитки ощутимо усиливают аппетит.

«Человек начинает „налегать“ на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий», — резюмировала диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему регулярный подсчет калорий может быть опасен.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

18:28
Буланова развенчала образ Аллегровой как «шальной императрицы»
18:22
Захарова: власти Берлина не должны сомневаться в решении Нюрнбергского трибунала
18:13
В Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке между РФ, Украиной и Турцией
18:08
Умер звезда сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман
18:07
В Финляндии продают остров Ранкки с военными укреплениями у границы с РФ
18:03
«Производственное объединение»: употребление наркотиков стало нормой для ВСУ

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Деменция и неадекватность: как мороженое влияет на разум Байдена
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео