Калорийная бомба: врач назвала самый опасный алкоголь для фигуры

Совмещать потребление спиртного с похудением непросто. Какие виды алкоголя стоит избегать во время диеты?

Врач-диетолог Оксана Панова рассказала, какие именно спиртные напитки наиболее вредны для фигуры.

«Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны», — цитирует Панову Газета.ру.

К высококалорийным относятся сладкие вина, сидры с добавками, а также коктейли с ликерами и газировкой. Даже низкокалорийный алкоголь, например, сухое вино или светлое пиво, может навредить фигуре.

Чтобы не потолстеть от спиртного, его следует употреблять в умеренных количествах. А вот пара пол-литровых кружек пива или несколько бокалов вина станут настоящей калорийной бомбой, предупреждает Панова.

Помимо того, что калории будут поступать от алкоголя, человек рискует дополнительно получить их и от многочисленных закусок. Панова отметила, что спиртные напитки ощутимо усиливают аппетит.

«Человек начинает „налегать“ на различные закуски и получает дополнительную порцию лишних калорий», — резюмировала диетолог.

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