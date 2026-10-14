Пожилые люди ели арахис каждый день и внезапно поумнели

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 449 0

В исследовании участвовал 31 здоровый человек в возрасте 60–75 лет.

Как арахис влияет на здоровье пожилых людей: сколько есть

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Zoonar.com/Jiri HERA

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Арахис улучшил реакцию связанных с памятью областей мозга на инсулин у пожилых

Ежедневное употребление 60 граммов несоленого обжаренного арахиса с кожицей благоприятно повлияло на чувствительность пожилых людей к инсулину в областях мозга, связанных с памятью. Такие результаты получили исследователи Медицинского центра Маастрихтского университета, сообщает EurekAlert.

«Наше исследование показало, что ежедневное потребление арахиса благотворно влияет на чувствительность к инсулину в областях мозга, связанных с памятью, у пожилых людей», — пояснил старший автор Питер Йорис.

В рандомизированном перекрестном исследовании участвовал 31 здоровый человек в возрасте 60–75 лет. В течение одного периода продолжительностью 16 недель участники ежедневно ели арахис, а в контрольный период обходились без него.

Для оценки реакции мозга специалисты вводили инсулин через нос. Затем с помощью МРТ отслеживали изменения кровотока. Благоприятный эффект обнаружили в участке правого полушария, включавшем части гиппокампа и другие связанные с памятью структуры.

Также результаты этого исследования указывают на улучшение мозгового кровотока и вербальной памяти.

Участники получали именно несоленый арахис с кожицей. Выводы нельзя автоматически переносить на арахисовое масло или сладкие закуски, а универсальную дозу для всех исследование пока не установило.

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