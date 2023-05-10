Еда перед сном и частые перекусы: какие привычки разрушают зубы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Стоматолог Автандилян: перекусы перед сном разрушают зубы

Еда перед сном и частые перекусы: какие привычки разрушают зубы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Стоматолог дала несколько важных советов по поддержанию здорового состояния полости рта.

Частые походы в клинику для лечения зубов бьют не только по кошельку, но и по времени и нервам. Стоматолог Луиза Автандилян рассказала Газете.ру, какие вредные привычки разрушают зубы и как избежать постоянных встреч со стоматологами.

Курение

Это одна из наиболее распространенных вредных привычек, которые отрицательно сказываются на здоровье десен и зубов. Это приводит к появлению неприятного запаха изо рта, ослаблению зубной эмали, изменению ее цвета, а также в ряде случаев - к онкологии. 

Еда перед сном

Не менее пагубная привычка — это желание что-то съесть перед отдыхом. Стоматолог считает, что это негативно влияет на здоровье полости рта.

Перекусы между приемами пищи

Автандилян отмечает, что во время перекуса слюна вырабатывается не в полном объеме. Зубные щели при этом плохо омываются от частичек пищи, которые застревают в межзубных промежутках, а в полости рта запускается процесс брожения и активного размножения микроорганизмов. Из-за этого на зубах образуется кариес.

Привычка грызть

По мнению врача, когда человек грызет карандаш или ручку, на поверхности зубной эмали образуются микротрещины и сколы. То же самое происходит при перекусывании ниток и пакетов при помощи резцов.

Стоматолог советует отказаться от употребления ирисок и твердых конфет, а также избегать контрастных температур. Например, не запивать мороженое горячими напитками или не смешивать разогретую пищу с холодной водой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью зубочистки определить, хорошо ли почищены зубы.

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Еда перед сном и частые перекусы: какие привычки разрушают зубы

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