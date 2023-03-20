Как с помощью зубочистки определить, хорошо ли почищены зубы — ответ стоматолога

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 72

Стоматолог Писарев: определить насколько тщательно были почищены зубы можно с помощью зубочистки

Как с помощью зубочистки определить, хорошо ли почищены зубы — ответ стоматолога

Фото: www.globallookpress.com / Udo Kroener

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам стоматолога, самое главное в чистке зубов — это не сам факт совершения этого действия, а тщательное удаление зубного налета.

О важности поддержания гигиены полости рта знают все. Но не все знают, какие именно нужно соблюдать правила для сохранения здоровья зубов. Об этом и о том, как определить насколько тщательно были почищены зубы, рассказал Газете.ру стоматолог-терапевт Павел Писарев.

По словам эксперта, самое главное в чистке зубов — это не сам факт совершения этого действия, а правильное и тщательное удаление зубного налета. Стоматолог напомнил, что эту процедуру нужно выполнять каждые 12 часов.

«Существует два распространенных и эффективных способа, чтобы определить, насколько тщательно почищены зубы. Первый: после чистки взять зубочистку и провести ей по придесневой части нескольких зубов. Если на кончике зубочистки будет налет, то чистка была недостаточно тщательной», — рассказал Писарев.

Второй способ — с помощью индикатора налета. Это препараты в виде таблеток или раствора, которые окрашивают налет в различные цвета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие пять вещей ни в коем случае нельзя делать с зубами.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.60
0.19 81.46
0.32
Без спешки и суеты: китайский совет дня на понедельник, 20 марта

Последние новости

5:42
Умирающий пациент: в США назвали Украину жертвой издевательств Запада
5:25
Украинский депутат от партии «Слуга народа» стал участником смертельного ДТП
5:03
В Чехии рассказали, при каких условиях Запад перестанет финансировать Украину
4:43
Как с помощью зубочистки определить, хорошо ли почищены зубы — ответ стоматолога
4:18
Александр Жулин о Костомарове: «Должен выкарабкаться»
4:02
Избавят от грязи и предотвратят аварии: как выбрать качественную автохимию

Сейчас читают

«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Роман Костомаров начинает дышать самостоятельно без вспомогательного аппарата
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео