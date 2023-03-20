По словам стоматолога, самое главное в чистке зубов — это не сам факт совершения этого действия, а тщательное удаление зубного налета.

О важности поддержания гигиены полости рта знают все. Но не все знают, какие именно нужно соблюдать правила для сохранения здоровья зубов. Об этом и о том, как определить насколько тщательно были почищены зубы, рассказал Газете.ру стоматолог-терапевт Павел Писарев.

По словам эксперта, самое главное в чистке зубов — это не сам факт совершения этого действия, а правильное и тщательное удаление зубного налета. Стоматолог напомнил, что эту процедуру нужно выполнять каждые 12 часов.

«Существует два распространенных и эффективных способа, чтобы определить, насколько тщательно почищены зубы. Первый: после чистки взять зубочистку и провести ей по придесневой части нескольких зубов. Если на кончике зубочистки будет налет, то чистка была недостаточно тщательной», — рассказал Писарев.

Второй способ — с помощью индикатора налета. Это препараты в виде таблеток или раствора, которые окрашивают налет в различные цвета.

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