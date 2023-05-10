«Это эксперимент»: режиссер Клим Шипенко о съемках «Вызова»

Постановщик одних из наиболее громких российских фильмов последних лет рассказал, что мог не попасть на орбиту из-за медкомиссии.

Некоторые фильмы режиссера Клима Шипенко не только были удостоены «Золотых орлов», но и побили многие рекорды по кассовым сборам. Однако еще более громкой сенсацией стала картина «Вызов», ради съемок которой он и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС. О том, какие сложности их ждали и через что им пришлось пройти, постановщик рассказал в интервью KP.RU.

Шипенко признался, что всегда мечтал о полете в космос и активно думал об этом во время съемок «Салюта-7». Но в реальности не обошлось без трудностей.

Например, режиссеру чуть не отказала медкомиссия из-за высокого роста. Еще два лишних сантиметра и постановщик не смог бы отправиться на орбиту.

Он отметил, что рост создавал ему сильные неудобства, когда приходилось по пять часов сидеть в скафандрах на тренажерах. Перед полетом Шипенко совсем не волновался и не паниковал. Он считает, что водить в Москве автомобиль, по статистике, намного опасней, чем отправиться в космос.

«Сейчас в космической индустрии все тщательно продумано и проработано, на каждую нештатную ситуацию есть по десять вариантов, как с ней справиться», — подчеркивает он.

Режиссер рассказывает, что полет на орбиту стоил тех 45 минут экранного времени, которые получились. Ведь «Вызов» — это реальная история, связанная с настоящими космонавтами и аутентичной МКС. Поэтому, для достижения эффекта реальности, было необходимо отправиться в космос.

«Вызов» — это эксперимент. Могло бы вообще ничего не получиться, никто ничего не гарантировал. Но мы хотели быть первыми. Это дорогого стоит…» — резюмировал Шипенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты.