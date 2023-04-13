Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты

Актер Милош Бикович назвал историческим событием премьеру фильма «Вызов». Историческим не только для мирового кинематографа, но и для себя лично. По мнению артиста, сыгравшего одну из ролей в картине, лента, которую снимали в космосе — не просто уникальное событие, это еще и отличное кино. Определенно работа мечты для любого артиста.

«После такой премьеры нужно хорошо подумать, какой шаг можно сделать дальше. Потому что иногда есть такие события в жизни, которые выходят за грани мечты. Вот такой день сегодня для меня», — сказал Бикович это в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко перед премьерой в Государственном Кремлевском дворце.

Грандиозные проекты вроде полета на Международную космическую станцию (МКС) ради киносъемок, полагает актер, реализуют особенные люди. Те, кто способен мыслить шире остальных, кто верит в свои идеи и готов преодолевать сложности. Даже если сегодня окружающие тебя не понимают, это не значит, что завтра ты не взмоешь в небо на космическом корабле.

«Я думаю, что мечтатели двигают мир. У них есть такой потенциал — сдвинуть границы возможного. Поэтому я всегда поддерживаю мечтателей. Мечтатели порой могут выглядеть, как будто они не связаны с реальностью, поэтому у них есть потенциал создавать новую реальность», — добавил артист.

Премьера фильма «Вызов» состоялась в Государственном Кремлевском дворце и кинотеатре «Октябрьский» в столице и была приурочена ко Дню космонавтики. 5 октября 2021 года режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд отправились на МКС, где в течение 12 дней проводили съемки. Это история о женщине-враче, которая должна спасти жизнь космонавта, провести ему операцию на корабле.

Фильм «Вызов» выйдет в широкий прокат 20 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлии Пересильд удалось получить роль в фильме «Вызов».