Грузия может ввести трехмесячные визы для россиян

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для граждан РФ

Грузия может ввести трехмесячные визы для россиян

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Почему власти грузинской стороны так негативно реагируют на решение Владимира Путина о полетах и визах?

Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на отмену виз с РФ не заставило себя ждать — она призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян. Об этом она объявила на брифинге, пишет РИА Новости.

«Я призываю… созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз, так как это время выразить свою позицию», — заявила Зурабишвили.

До этого президент Грузии заявила, что отмена визового режима с РФ является провокацией и крайне неприемлемо.

Сегодня, 10 мая, глава РФ Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию и отменил визовый режим для граждан той страны. Запрет действовал с 21 июня 2019 года. На протяжении почти четырех лет российские компании не могли осуществлять авиаперевозки напрямую из России в Грузию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как грузинский президент Саломе Зурабишвили отреагировала на отмену виз в РФ.

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