Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45

Решение польской прокуратуры окончательно вступило в силу 10 мая.

Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства РФ в стране порядка 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

В публикации указано, что в 2022 году польской прокуратурой были заморожены активы России. Под санкции подпали 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов со счетов российского посольства. Уточняется, что недавно ведомство изменило форму их обеспечения.

«Она (прокуратура Польши. — Прим. ред.) признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет», — говорится в статье.

Решение госоргана вступило в силу 10 мая. Российское посольство в Варшаве с февраля 2022 года продолжало осуществлять свою деятельность без банковских счетов.

В марте 2023-го должен был истечь очередной срок заморозки активов. Тогда они были разморожены с целью их перевода на счет в другой банк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, периодически скатывается в безумие ненависти к России.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

16:55
Грузия разрешит прямые полеты для не подпавших под санкции авиакомпаний РФ
16:45
Другого быть не может: Захарова квалифицировала заявление Буданова как терроризм
16:44
На чьей стороне? Экс-канцлер Германии Шредер посетил российское посольство
16:37
«Превосходят натовские»: эксперт оценил бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак»
16:33
Польша изъяла у посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов
16:20
Немного пошалила: жена Ширвиндта снялась обнаженной

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Деменция и неадекватность: как мороженое влияет на разум Байдена
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео