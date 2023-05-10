Посол Польши в Москве прибыл в МИД России

Прежде польские власти выразили протест российской стороне.
Эксклюзив
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание МИД России. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Прежде польский МИД вызвал российского дипломата Сергея Андреева и вручил ему ноту протеста. Такое решение Польша приняла якобы в связи с инцидентом между истребителями двух стран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области успели отреагировать на решение Польши переименовать их город и назвали это инсинуацией.
Читайте также
+14° 769 мм рт. ст.
28%
28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?