Посол Польши в Москве прибыл в МИД России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 173

Прежде польские власти выразили протест российской стороне.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в здание МИД России. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Прежде польский МИД вызвал российского дипломата Сергея Андреева и вручил ему ноту протеста. Такое решение Польша приняла якобы в связи с инцидентом между истребителями двух стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининградской области успели отреагировать на решение Польши переименовать их город и назвали это инсинуацией.

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