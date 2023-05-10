Власти Калининграда назвали инсинуацией решение Польши «переименовать» город

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 166

По мнению областного правительства, следует придерживаться официальных топонимов.

Власти Калининграда назвали инсинуацией решение Польши «переименовать» город

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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В Калининградской области успели отреагировать на решение Польши переименовать их город и назвали это инсинуацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное правительство.

«У нашего города есть имя, официальный топоним — Калининград. Все остальное просто инсинуации. С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским», — заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, власти РФ всегда придерживаются официальных топонимов, чего и требуют от других.

До этого стало известно о том, что Польша официально изменила название российского города Калининград на Крулевец. Теперь полякам рекомендовано полностью отказаться от использования старого названия и не употреблять на польском языке слово Калининград. Более того, нужно говорить Крулевецкая область, а не Калининградская.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как поляки официально «переименовали» Калининград.

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