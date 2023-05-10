Посол Польши покинул здание МИД России в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 78

С чем связано решение внешнеполитического ведомства вызвать дипломата польской стороны?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

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Посол Польши Кшиштоф Краевский прокинул здание МИД России в Москве после непродолжительной беседы. О чем она была, пока неизвестно. Эксклюзивные кадры с дипломатом появились в распоряжении 5-tv.ru.

Прежде стало известно, что Польша официально изменила название российского города Калининград на Крулевец. На данное решение сразу же отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша начала проявлять не русофобию, а открытое безумие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Калининградской области назвали решение польской стороны инсинуацией.

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