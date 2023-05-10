«Ни город, ни район»: поляки официально «переименовали» Калининград

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 133

Interia: в Польше рекомендовали называть Калининград топонимом «Крулевец»

«Ни город, ни район»: поляки официально «переименовали» Калининград

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Такое решение объяснили борьбой с «русским миром».

Польша официально изменила название российского города Калининград на Крулевец. Об этом пишет портал Interia.

«Нынешнее русское название этого города — искусственно и не связано ни с городом, ни с районом», — говорится в сообщении.

Теперь полякам рекомендовано полностью отказаться от использования старого названия и не употреблять на польском языке слово Калининград. Более того, нужно говорить Крулевецкая область, а не Калининградская.

По мнению польской комиссии, название города, который расположен недалеко от Польши, назван именем М. И. Калинина, который является преступником, ответственным, в частности, за принятие решения «о массовом убийстве польских граждан (Катынское преступление).

Данное распоряжение уже вступило в силу. Такое решение в Польше объяснили борьбой с «русским миром».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как польских дипломатов проводили из Калининграда под «Прощание славянки».

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