«Заключить сделку»: сможет ли Зеленский сохранить лицо после провала ВСУ?

Лучшая авантюра, которую Зеленский может позволить себе сегодня — это перемирие с Москвой. Но что если станет слишком поздно?

Глава Украины Владимир Зеленский сможет сохранить свое лицо после провала ВСУ, если вовремя согласится на переговоры с российской стороной. К такому выводу пришел автор статьи, которая опубликована на сайте The Hill.

Обозреватель Джозеф Боско пишет, что у украинского президента остается все меньше шансов не растерять достоинства на фоне ситуации в зоне СВО. Однако один из вариантов — диалог с Москвой, посредником в котором может выступить официальный Пекин.

Боско считает, что Зеленский может пойти на уступки и предложить президенту РФ Владимиру Путину мир самолично. При таком раскладе Россия сохранит за собой бывшие украинские территории.

«Зеленский, возможно, захочет заключить лучшую сделку, которую он может позволить себе сейчас», — пишет автор материала.

Издание отмечает, что подтолкнуть к такому решению Зеленского может задержка поставок техники и вооружения западными партнерами. Глава Украины попросту опасается провала анонсируемого контрнаступления ВСУ за отсутствием истребителей и вооружения большей дальности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США разоблачили планы Зеленского после спецоперации.