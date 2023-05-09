«Вернуть утраченное»: в США разоблачили планы Зеленского после спецоперации
19FortyFive: Зеленскому захочет реванш и захват Крыма после перемирия
Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киевский режим до сих пор не может принять волю народа, который решил вернуться домой, в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский захочет реванша после завершения СВО. Даже в случае перемирия глава страны не откажется от мысли захвата Крыма и Донбасса. Таким мнением в статье для военного издания 19FortyFive поделился доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
Эксперт считает, что между Москвой и Киевом может быть достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако, подчеркивает он, статус-кво не будет гарантировать, что Зеленский просто смирится с утратой территорий. По словам Харриса, украинский президент захочет реванша при возникновении любого удобного случая.
«Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — написал он в материале.
Политолог предполагает, что за завершением СВО последует начало нового кровопролития, зачинщиками которого станут не растерявшие стимулов украинские власти. Питер уточнил, что военные действия могут обеспечить киевскому режиму выгодные условия для начала новых переговорных процессов.
Москва неоднократно напоминала Киеву, что попытки посягательства на российские территории приведут к ответной реакции. Зампредставителя Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что за ударами по РФ последуют «удары возмездия».
Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к РФ. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав страны осенью 2022 года. Во время референдумов в субъектах «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать регионы российскими, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.
Ранее, писал 5-tv.ru, военный эксперт объяснил, почему ВСУ не начинают наступление.
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