Анна Семенович о новом любовнике: «Гостевая история для меня очень подходит»

Артистка призналась, что частые разлуки с избранником ее не тяготят. Звезда прекрасно чувствует себя и в одиночестве.

Певица Анна Семенович восхвалила гостевые отношения с мужчиной в откровенном интервью Алене Жигаловой. Этот формат романтики звезда считает для себя сейчас идеальным, и снова делить с кем-то быт не торопится, ждет проверенного и надежного спутника. Мечты о материнстве исполнительница также не оставляет, она даже заморозила свои яйцеклетки. Артистка считает, что у ребенка должны быть и мама, и папа, и когда рядом появится тот самый, мечта будет исполнена.

Прошлый роман Семенович погубила пандемия. Мужчина, с которым встречалась тогда певица, в период изоляции проявил непростительную инфантильность и был отменен гораздо раньше, чем масочный режим. Теперь в объятиях своих селебрити согревает нового мужчину, бизнесмена, который часто путешествует по работе по Европе. Разлуку и пылкие чувства блондинка успешно чередует в течение полугода и нисколько не огорчается.

«Сейчас я люблю… И мы вот так вот встречаемся на какое-то время, потом разъезжаемся. Я вообще поняла, что такая вот гостевая история для меня очень подходит, потому что я очень энергичная женщина и очень самодостаточная. И я себя очень кайфово чувствую, когда я одна», — заявила Семенович.

Исполнительнице 43 года, замужем она ни разу не была, хотя, по собственным словам, предложения многократно поступали. Чтобы согласиться на брак, говорит звезда, ей нужно быть уверенной в партнере, чувствовать себя комфортно и иметь четкое представление о совместном будущем.

Своему нынешнему избраннику Анна Семенович мечтает родить дочь. И хотя она не считает возраст препятствием для беременности, осознает, что ряд факторов может стать серьезным проблемой. Артистка не исключает, что в таком случае может воспользоваться услугами суррогатной матери.

Не боится строить свое счастье в зрелом возрасте и другая популярная певица — 54-летняя Татьяна Буланова. Молодой бойфренд, почти ровесник ее сыну, сделал предложение после трех лет совместной жизни. Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru артистка рассказала о подготовке к свадьбе.