«Все как у всех»: Буланова рассказала о подготовке к свадьбе и показала кольцо

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 14

Татьяна Буланова рассказала о подготовке к свадьбе и показала помолвочное кольцо

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артистка выйдет замуж уже летом. В каком стиле пройдет торжество и кто на него приглашен?

Певица Татьяна Буланова рассказала 5-tv.ru о подготовке к предстоящей свадьбе. Торжество состоится уже летом, однако артистка не собирается отменять концерты, потому что подготовкой к предстоящему важному дню по большей части занимается ее жених.

«И замуж, и концерты. Все как у всех», — с улыбкой рассказала Татьяна на концерте «Удачные песни», состоявшемся в комплексе Live Арена в Москве.

Также певица продемонстрировала помолвочное кольцо — на безымянном пальце красуется драгоценность с танзанитом и бриллиантами. По словам артистки, обручальные кольца будут куплены уже очень скоро, а вот свадебное платье уже давно готово. Татьяна сделала выбор в пользу классического варианта, но деталей раскрывать не стала.

«Куплено платье, скоро должно быть куплены кольца обручальные. Я знаю место проведения и дату. Знаю гостей, но не всех», — призналась Татьяна.

Всего на свадьбе ожидается до 80-85 гостей, среди которых, в том числе, Анна Семенович.

Певица ранее признавалась, что относится к предстоящей свадьбе спокойно. Мол, торжество произойдет в ее жизни в третий раз, и Буланова не ждет ничего нового от похода в ЗАГС. Будущий муж Булановой — бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев, отношения с которым начались три года назад. Предложение руки и сердца он сделал в ноябре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие секреты Татьяна Буланова доверила помощнице по дому.

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