Удары сотнями ракет: Израиль и арабский мир оказались на грани полномасштабной войны

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Израиль и арабский мир оказались на грани войны из-за обстрелов сотнями ракет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nir Alon; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт

Военные еврейского государства вторые сутки наносят мощные удары по объектам палестинских радикалов в секторе Газа. Военная операция только набирает обороты.

Начался новый виток конфликта на Ближнем Востоке. Вторые сутки Израиль наносит мощные удары по объектам исламистов в секторе Газа.

В ответ палестинские радикалы атакуют сотнями ракет. Большинство из них удается сбить системе «Железный купол», однако есть попадания в жилые дома. Несколько человек ранены.

Армия Израиля начала крупную войсковую операцию. О жестоком противостоянии, которое грозит вылиться в полномасштабную войну еврейского государства с арабским миром, расскажет корреспондент «Известий» Никита Кулюхин. Смотрите подробности в репортаже.

Тема:
Арабо-израильский конфликт
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