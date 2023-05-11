Удары сотнями ракет: Израиль и арабский мир оказались на грани полномасштабной войны

Военные еврейского государства вторые сутки наносят мощные удары по объектам палестинских радикалов в секторе Газа. Военная операция только набирает обороты.

Начался новый виток конфликта на Ближнем Востоке. Вторые сутки Израиль наносит мощные удары по объектам исламистов в секторе Газа.

В ответ палестинские радикалы атакуют сотнями ракет. Большинство из них удается сбить системе «Железный купол», однако есть попадания в жилые дома. Несколько человек ранены.

Армия Израиля начала крупную войсковую операцию. О жестоком противостоянии, которое грозит вылиться в полномасштабную войну еврейского государства с арабским миром, расскажет корреспондент «Известий» Никита Кулюхин. Смотрите подробности в репортаже.