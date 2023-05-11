Должников решили защитить от коллекторов с помощью судебных приставов
В Минюсте поддержали предложение предоставить сотрудникам ФССП доступ к кредитным историям россиян и звонкам от коллекторов.
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Судебные приставы могут получить доступ к кредитным историям должников и звонкам от коллекторов. Как выяснили «Известия», идею Минюста поддержали в правительстве.
Законопроект должен защитить граждан от назойливых звонков и ночных СМС, а также от несправедливо назначенных пени и штрафов. При этом правозащитники отмечают, что большинство нарушений в этой сфере связано именно с телефонными разговорами.
Их содержание, кстати, останется тайной. Операторы будут предоставлять сведения лишь о количестве и продолжительности соединений. Но и этого будет достаточно, чтобы доказать, что коллекторы ведут себя слишком навязчиво.
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