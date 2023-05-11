Рыдания, боль и скорбь: в Петербурге простились с Александром Тютрюмовым

Знаменитый артист умер 7 мая, ему было 64 года. По мнению фанатов, это был золотой человек, который обязательно попадет в рай.

Церемония прощания с заслуженным артистом России Александром Тютрюмовым состоялась 10 мая в Санкт-Петербурге в кинотеатре Родина. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места события.

Еще до начала траурного мероприятия на место прибыли многочисленные поклонники, друзья и близкие покойного. Среди посетивших церемонию звезд — Галина Бокашевская, Сергей Рост, Александр Половцев Семен Стругачев, Евгений Ганелин, Андрей Носков, Никас Сафронов и другие.

Многие гости выходили на сцену и рассказывали, каким человеком был Тютрюмов при жизни. Например, один из поклонников вспомнил, как однажды встретил кумира в поезде.

Он сразу узнал любимого актера и попросил сфотографироваться. Артист тогда обрадовался приятной встрече и с удовольствием согласился на совместный кадр.

«Подпрыгнул, занервничал по-доброму. Ему было это очень приятно, глаза прямо загорелись, заискрились. Я помню, как он переживал, чтобы фотография получилась хорошо, потому что <…> у нас был очень яркий свет. Мы вспомнили одну из его фраз забавных, его телевизионного героя, посмеялись», — поделился фанат.

Также на траурном мероприятии присутствовал директор бани, расположенной на Васильевском острове. Он хорошо знал артиста, так как тот часто приходил париться в его заведение.

В результате они быстро нашли общий язык и стали хорошими приятелями. Смерть Тютрюмова оказалась для банщика серьезной трагедией, он даже прочитал стихи, посвященные покойному.

«Ушел Тютрюмов Александр,

С ним растворился целый мир.

Остался красочный стоп-кадр,

В котором он всегда кумир», — произнес мужчина.

В том числе на церемонии были мама, сестра и брат артиста. Облаченная в черную одежду женщина громко рыдала над телом сына и долго не могла успокоиться.

На ее лице читались печаль и горе, которые могут ощутить лишь родители, потерявшие чадо. Сестра артиста также сильно плакала и не могла поверить в случившееся. Только брат Тютрюмова стоял молча с пустыми глазами — он старался сдержать эмоции.

«Такой яркий и солнечный всегда был… Больно. Скорбим очень. Неожиданно… Страшно. <…> будем богу молиться о его душе и обязательно он будет в раю. Он будет радоваться за нас», — заявила одна из знакомых актера, вытирая слезы.

Александр Тютрюмов скончался 7 мая в возрасте 64 лет. Причиной смерти знаменитости стал воспалительный процесс внутренних органов. Актера похоронят на Среднеохтинском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подруга Александра Тютрюмова назвала альтернативную причину смерти актера.