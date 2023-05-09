Подруга Александра Тютрюмова назвала альтернативную причину смерти актера

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Алексей Панков
Алексей Панков 37

Актриса Бокашевская: Александр Тютрюмов умер из-за образовавшегося камня

Подруга Александра Тютрюмова назвала альтернативную причину смерти актера

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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У артиста были серьезные проблемы со здоровьем.

Причиной смерти Александра Тютрюмова стал образовавшийся камень, который актер не успел вовремя удалить. Об этом в интервью MK.RU рассказала актриса и близкая подруга мужчины Галина Бокашевская.

По ее словам, у артиста были проблемы со здоровьем. А в последнее время он мучился от страшных болей. В один момент организм просто не выдержал.

«Сделали вчера (6 мая - Прим.ред.) операцию. Но организм не выдержал. Вы даже представить себе не можете, в каком состоянии мы сейчас все находимся», — заявила Бокашевская.

Она добавила, что у таланта Тютрюмова было много поклонников. К артисту постоянно кто-то подходил за советом. Кроме того, мужчина не собирался уходить из профессии. Например, совсем скоро он должен был лететь на концерт во Владикавказ.

«Это ужасная потеря. Он был человечище», — отметила Бокашевская.

Прощание с артистом пройдет 10 мая в кинотеатре «Родина» на Караванной улице в Петербурге. После этого гроб с телом заслуженного артиста РФ отвезут для отпевания в Храм Рождества Христова на Песках.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни. Мужчины не стало в ночь на 7 мая в одной из петербургских больниц. Дочь актера рассказывала, что тот скончался из-за воспалительного процесса внутренних органов.

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Подруга Александра Тютрюмова назвала альтернативную причину смерти актера

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