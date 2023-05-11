«Надо подождать»: Владимир Зеленский отложил контрнаступление ВСУ

Пока в рядах боевиков имеется нехватка некоторых вещей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Вооруженным силам страны необходимо еще немного времени, прежде чем идти в контрнаступление. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, армия Украины может начать наступать в любой момент и добиться успехов, однако они потеряют много людей. Для него это просто неприемлемо.

«Поэтому нам нужно подождать. Нам по-прежнему нужно еще немного времени», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что сформированные для наступления бригады уже полностью готовы к участию в боевых действиях, но ВСУ сейчас испытывают нехватку некоторых вещей, включая военную технику Запада.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Киевский режим в очередной раз открыл огонь по жилым районам отделившихся в 2014 году Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и главы атакованных территорий попросили помощи у Москвы. Президент Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сможет ли Зеленский сохранить лицо после провала ВСУ.