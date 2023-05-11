По ГОСТу: врач назвал самый полезный советский напиток

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 24

Врач Авербах назвал компот из сухофруктов самым полезным советским напитком

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

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Спустя много лет этот напиток по-прежнему остается любимцем детей и взрослых.

Самым вкусным в советской столовой всегда был компот — его любили и взрослые, и дети. Но насколько он полезен, как правильно готовится и кому нежелательно его пить? На эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

В первую очередь, отметил он, компот из сухофруктов лучше потреблять в проверенных местах. Либо же самостоятельно готовить его дома: так вы будете знать, что кладете в кастрюлю, как долго обрабатывались сухофрукты и сколько сахара было добавлено.

«В приличных ресторанах вы можете спросить, из чего он сделан. Но всякие непроверенные источники, придорожные кафе, где компот этот стоит, надо понимать, как его хранили, сколько дней он провел в кастрюле, сколько в стакане, из каких сухофруктов делали, как их мыли, собирали, обрабатывали, сколько сахара и так далее», — отметил Авербах.

При этом самый полезный советский напиток врач не рекомендует пить диабетикам и людям с индивидуальной непереносимостью компонентов компота.

«Он утоляет жажду, наваристый. Но лучше его пить в проверенных местах», — резюмировал эксперт.

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