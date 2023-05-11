«Немножко клоунесса»: похудевшая Мороз удивила фанатов новым образом

Актриса опубликовала снимки, на которых у нее нет волос и бровей.

После развода с режиссером-постановщиком Константином Богомоловым актриса Дарья Мороз сильно изменилась. Она и раньше любила креативные стрижки и дизайнерские наряды, однако теперь ее выбор стал еще более экстравагантным.

Расставание привело ее к тому, что в плане образа она решила стать худой блондинкой со стрижкой под мальчика, чем сильно удивила фанатов. При этом личная жизнь актрисы остается за кадром, в отличие от ее экс-супруга.

Поклонники считают, что порой образы Мороз откровенно пугают, сообщает издание dni.ru. Недавно артистка опубликовала видео со съемок, на котором она экспрессивно жестикулирует и что-то доказывает партнерам по работе.

Женщина пояснила, что впервые попробовала себя в качестве режиссера. Уже осенью ее произведение выйдет на одной из отечественных онлайн-платформ.

«Я называю эти фотки „когда режиссер немножко клоунесса и все время размахивает руками“», — написала Мороз под публикацией.

На артистке были белый свитшот и красная шапка-бини, которая полностью закрывала ее прическу — из-за этого казалось, что у Мороз нет ни волос, ни бровей. Более того, она похудела еще больше и стала совсем истощенной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Юлия Захарова призналась в семилетнем романе с Константином Богомоловым.