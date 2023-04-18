Актриса Юлия Захарова призналась в семилетнем романе с Константином Богомоловым

Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова призналась в давнем романе с режиссером Константином Богомоловым. Подробностями знаменитость поделилась в YouTube-шоу Юлии Агафаровой.

По словам артистки, с театральным деятелем она провстречалась целых семь лет. Все началось еще в студенческие годы.

«Я была, так сказать, верной подругой и музой Константина Юрьевича. У нас была семья, но мы не были расписаны», — сказала Захарова.

Отношения межу влюбленными были настолько близкими, что Константин, по словам актрисы, даже решился познакомить ее со своей матерью. Но вот для остальных роман держал в секрете.

«Я всегда говорю, что мы однокурсники. Я не хочу задеть его самолюбие. Может, ему неловко об этом говорить. <…> Однажды он написал мне, мол, пожалуйста, не говори в интервью, что я твой муж. Я еще так обиделась!» — призналась актриса.

Закончилось, отмечает она, все после того, как Константин встретил новую любовь. Ей оказалась актриса Дарья Мороз. С ее появлением бывшим даже не удалось остаться друзьями, зато обошлось без громкого скандала.

«Она не очень адекватно и умно относилась к истории бывших. Скорее всего, запрещала общаться, наверное. Он из друзей меня везде удалил», — вспомнила знаменитость.

К нынешней же избраннице режиссера Юлия относится с уважением и даже восхищением.

«Сейчас он женат на офигенной женщине. Ксения Анатольевна, как мне кажется, всегда открыта и позитивна, адекватно относится к истории с бывшими. <…> Он даже снова подписался на меня. Думаю, как приятно, мы же все-таки однокурсники», — делится артистка.

О Константине, добавляет она, у нее остались только хорошие воспоминания как о чрезвычайно щедром, порядочном и добром человеке.

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