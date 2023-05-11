Минфин анонсировал большую приватизацию в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18

Замглавы Минфина Моисеев заявил о необходимости большой приватизации в РФ

Минфин анонсировал большую приватизацию в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Для осуществления процесса необходим активный розничный российский инвестор.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в стране состоится большая приватизация, но перед этим необходимо провести ряд мероприятий для формирования рынка. Об этом он заявил во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Моисеева, в прессе был поднят вопрос о возобновлении большой приватизации. К процессу предложил вернуться президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Замглавы Минфина отметил, что на данный момент приватизации никто не препятствует, однако ряд поручений президента Владимира Путина по формированию внутреннего инвестора еще не выполнен.

«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать», — прокомментировал он.

Моисеев опасается, что необдуманное начало процесса может привести к повторению ситуации 90-х годов, когда процветали, так называемые, залоговые аукционы. Обществу и правительству не нужен такой исход, именно поэтому стране необходим активный розничный российский инвестор.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минэкономразвития спрогнозировали рост ВВП России на 2,8% к 2026 году.

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