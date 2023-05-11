Путин поручил главе Тюменской области снизить аварийность на «трассе смерти» Р-402

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Александр Моор заверил, что уже начата реконструкция четырехполостной дороги и уже есть первые результаты.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Снизить аварийность на «трассе смерти» Тюмень-Омск — такую задачу поставил перед губернатором Тюменской области Владимир Путин. Президент провел с Александром Моором встречу в Ново-Огареве.

«Но все хорошо не бывает. Большая аварийность на дороге за счет чего, почему?»

«Владимир Владимирович, работаем над этой темой. Действительно, у нас федеральная транзитная трасса идет через Тюмень. Но нужно сказать, что на федеральных трассах, благодаря тому, что идет большая реконструкция, — сейчас у нас реконструируется четырехполосная дорога. Мы отмечаем в 2022 году снижение аварийности и, что самое главное, смертности на федеральных трассах. Но есть еще над чем работать, потому что достаточно большой транзитный пассажиропоток идет, транспортный поток и с севера, и с востока на запад», — пояснил губернатор.

В ходе беседы обсуждались социально-экономические показатели региона. Так, Тюмень вышла на третье место в России по строительству жилья, там растет доступность медицины. Количество врачей на тысячу населения выше, чем в среднем по стране.
В целом, Владимир Путин положительно оценил работу тюменского губернатора и пожелал ему успехов на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.

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