Предстоит два столкновения! Китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 мая

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Активная и очень эмоциональная неделя нам предстоит. Энергия Инь Огня в разгаре и мало того, что она весь месяц повышает нервный градус от столкновения с Инь Водой, так еще на неделе нам предстоят два столкновения. Петух будет воевать с Кроликом года, а Свинья со Змеей месяца.

Но не стоит пугаться, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Ожидаемые столкновения означают прежде всего повышенную нервозность и эмоциональные вспышки, которые будет сложно контролировать. Если быть готовыми к этому заранее и вдоволь попить успокоительное, то нервных перегрузок можно будет избежать.

Понедельник, 15 мая. Инь Вода на Петухе

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Понедельник будет классическим — трудным. Столкновение Петуха с Кроликом хоть энергетически несильное, но все равно будет оказывать воздействие в виде срывов договоренностей и нарушения ожиданий. Если у вас запланировано на понедельник что-то судьбоносное, лучше эти планы скорректировать.

Лучше всего провести понедельник в тихой рутине. Выйти из дома чуть раньше, чтобы не опоздать на работу/встречу/учебу. Приехать домой пораньше, чтобы спокойно приготовиться к рабочему вторнику. В течение дня хорошо бы выделить время на прогулку пешком, желательно на природе. Это поможет успокоить нервы и перезагрузиться.

Не стоит в понедельник начинать долгосрочные проекты, подписывать контракты и решать серьезные вопросы со здоровьем. Для свадеб и помолвок этот понедельник также не очень благоприятен. Если есть возможность — перенесите важные мероприятия. Если нет — выпейте рюмочку успокоительного и забейте.

Для Кроликов и Петухов день может быть излишне нервным и травмоопасным. Поберегите себя и окружающих.

Вторник, 16 мая. Ян Дерево на Собаке

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Вторник — день-тормоз. В смысле, все будет происходить мееедленно-мееедленно. Люди будут и опаздывать, и что-то забывать, и долго соображать. Но так будет казаться только тем, кто привык к скорости и любит быстро. А если вы сами спокойны и неторопливы, то день придуман для вас. И вправду — хватит уже куда-то торопиться!

Лучше всего во вторник составить план на неделю/месяц/квартал/год и так далее. Сесть и вдумчиво продумать, куда и как вы будете двигаться. Можно обсудить его с заинтересованными лицами. А потом — пойти отдыхать. Размеренно и спокойно.

Не стоит во вторник начинать серьезных активностей. Выход на новую работу, переезд, покупка и продажа недвижимости, срочные проекты — если возможно, займитесь этими важными делами в другой день. Путешествия, начатые во вторник, могут быть нервными из-за ошибок и опозданий. Имейте это в виду и настройтесь на форс-мажоры заранее.

Для людей Ян Воды с Драконом в карте день может принести прибыль. Будьте внимательны к коммерческим предложениям, поступающим в течение дня.

Остальные Драконы могут чувствовать повышенное давление внешней среды. Используйте его, чтобы сдвинуть какой-нибудь сложный вопрос.

Среда, 17 мая. Инь Дерево на Свинье

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Среда тоже ожидается не из легких. Энергия месяца будет пребывать в столкновении с энергией дня. Вода с Огнем дают пар — то есть эмоциональную несдержанность, повышенную вспыльчивость, импульсивность и конфликтность. Если склонны к такому поведению — сбегите от мира куда подальше, кабы чего не вышло.

Помимо эмоций, энергии дня могут продуцировать нарушение планов, распорядка, невыполнение обещаний и срыв договоренностей. Чтобы не разочаровываться — просто не стройте ожиданий. Рекомендации на день — занимаемся привычной рутиной, а если есть возможность, то гулять на природе.

Наиболее подверженными негативным аспектам дня будут люди со Змеей и Свиньей в карте. Свиньям в мае вообще не очень легко — держитесь, это когда-нибудь (уже через три недели) закончится.

Четверг, 18 мая. Ян Огонь на Крысе

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Фух! В четверг мы увидим просвет. День, возможно, будет не идеальный, но где сегодня можно найти что-то идеальное? Так вот, энергии этого четверга, наконец, будут в основном помогать, а не мешать. День сулит успех в труде.

Планируйте на четверг открытие бизнеса, запуск новых проектов, подписание контрактов и инвестиционные сделки. Коммерческие дела также обещают быть успешными. Главное правило — минимум импровизации, все начинания четверга должны быть спланированы заранее.

Не рекомендованы в четверг любые рискованные занятия. Экстремальный спорт может принести травму, которая будет долго напоминать о себе. Вместо того чтобы испытывать на прочность личную удачу, испытайте силу рассудка и крепкость воли и перенесите любимый экстрим на другую дату.

Людям с Лошадью в карте все предупреждения по поводу негативных аспектов дня следует возвести в квадрат и удалиться на покой с толстой книжкой в руках.

Пятница, 19 мая. Инь Огонь на Быке

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Пятница ожидается легкой, веселой и успешной в делах. Точнее, такие возможности нам предоставят энергии дня. А вот сумеем ли мы этими возможностями воспользоваться, зависит от нас самих.

Планируйте на пятницу все что душе угодно — от встреч с однокашниками до свидания с любимыми; от свадеб до ремонтов; от начала лечения до старта обучения. Энергии дня благоволят любым созидательным движениям.

Мало того, вы можете почувствовать, что сдвигается с места застарелая нерешаемая проблема. Мечты вдруг обрели крылья, а ноги — силу двигаться вперед. Очень важно в этот день не поддаться прокрастинации и не зависать в неуверенности. Действуйте! И будет вам счастье.

Не очень благоприятно в пятницу сносить старые сараи — сараи судьбы или просто обычные деревянные сараи. Ходить по судам — тоже плохое занятие на эту пятницу. Лучше отправьтесь на встречу с приятными людьми.

Для Людей с Козой в карте день может принести неожиданные, но при этом нервные сюрпризы. Козы, не волнуемся, все закончится хорошо.

Суббота, 20 мая. Ян Земля на Тигре



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Суббота принесет урожай. В смысле — итог деяний ваших, праведных и не очень. Соберитесь с силами и встретьте этот день с прямой спиной и готовностью принять все, что заслужили. Может прилететь как прибыль с богатством, так и разочарование с потерями. Отличная возможность принять обратную связь от мира.

На субботу хорошо планировать встречи и свидания с должниками, получение гонораров, наград и комплиментов. Будет очень правильно дать другим людям возможность вас обласкать, воздать должное и все такое. Ничто не приносит людям большего удовольствия, чем возможность помочь другому и тем самым возвыситься в собственных глазах. Утилитарно рассуждая — просите в субботу о помощи и получите ее.

Спокойствию людей с Обезьяной в карте в субботу могут угрожать инциденты с потерей денег или документов. Имейте это в виду и будьте внимательны.

Воскресенье, 21 мая. Инь Земля на Кролике

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Воскресенье тоже станет вполне себе приятным деньком. Энергии обещают удачу всем, кто уважает пионеров и сам не прочь открыть что-нибудь новенькое. Проявите изобретательность и совершите в воскресенье что-то, чего вы никогда не делали. Например, пройдите новым маршрутом, купите одежду, которую никогда бы раньше не купили, приготовьте новое блюдо или познакомьтесь с новым человеком. Заведите новую привычку — делать регулярно что-нибудь новенькое.

А вот от старого избавляться в этот день не стоит. Не нужно в воскресенье начинать лечиться и вообще ходить по больницам. Копаться в земле, садиться на диету или начинать ремонт — из этой же оперы. Для уборок и избавления будет свой день, дождитесь его.

Людям с Петухом в карте воскресенье может принести травмы и мелкие неприятности. Просто будьте вдвойне внимательны к себе в этот день.

Удачной вам всем недели!