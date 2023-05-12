Не менее 30 человек погибли из-за обстрелов в Израиле и секторе Газа

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За один день палестинские радикалы выпустили более 800 ракет, им удалось пробить «Железный купол». После жесткого ответа армии еврейского государства стороны возобновили переговоры.

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт

По меньшей мере 30 человек погибли с обеих сторон в результате взаимных обстрелов между Израилем и сектором Газа. Только за один день палестинские радикалы выпустили более 800 ракет.

Несмотря на активную работу средств ПВО, так называемый «Железный купол» удалось пробить — пострадали жилые дома. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 100 целям в секторе Газа.

Несколько последних часов стоит затишье. Вероятно, это результат того, что сейчас возобновились переговоры о перемирии, которые были сорваны после атаки палестинских радикалов.

Также на брифинге Биньямина Нетаньяху с начальниками службы безопасности участники сошлись во мнении, что цели военной операции уже достигнуты.

Тема:
Арабо-израильский конфликт
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