Не менее 30 человек погибли из-за обстрелов в Израиле и секторе Газа
За один день палестинские радикалы выпустили более 800 ракет, им удалось пробить «Железный купол». После жесткого ответа армии еврейского государства стороны возобновили переговоры.
Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru
По меньшей мере 30 человек погибли с обеих сторон в результате взаимных обстрелов между Израилем и сектором Газа. Только за один день палестинские радикалы выпустили более 800 ракет.
Несмотря на активную работу средств ПВО, так называемый «Железный купол» удалось пробить — пострадали жилые дома. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары более чем по 100 целям в секторе Газа.
Несколько последних часов стоит затишье. Вероятно, это результат того, что сейчас возобновились переговоры о перемирии, которые были сорваны после атаки палестинских радикалов.
Также на брифинге Биньямина Нетаньяху с начальниками службы безопасности участники сошлись во мнении, что цели военной операции уже достигнуты.
- 11 мая
- Удары сотнями ракет: Израиль и арабский мир оказались на грани полномасштабной войны
- 25 мар
- Весеннее обострение? В дипотношениях ОАЭ и Израиля наметились перемены
- 7 авг
- «Рассвет» Израиля: хроника спецоперации в секторе Газа
- 7 авг
- Израиль согласился пойти на предложенное Египтом перемирие в Газе
- 19 апр
- Израильские ВВС нанесли удары по целям в секторе Газа
- 7 сент
- Израильские истребители нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
- 2 июл
- Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
- 18 июн
- Израиль атаковал сектор Газа спустя месяц затишья
- 27 мая
- В Каире приземлился спецборт МЧС для вывоза россиян из сектора Газа
- 23 мая
- Игра в темную: палестино-израильских конфликт вышел за пределы Ближнего Востока
Читайте также
87%
-0.81 82.89
-1.26
Нашли ошибку?