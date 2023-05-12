Россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома
Инициатива представителей Российского строительного союза должна сделать частное жилье более безопасным. Но есть и серьезный минус.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
Прежде, чем приступить к строительству частного дома, будущим новоселам придется обзавестись проектной документацией. С такой инициативой в профильное министерство обратились представители Российского строительного союза.
Как выяснили «Известия», идея заключается в том, чтобы сделать индивидуальные постройки качественными и безопасными. На стадии чертежей проще выявить потенциальные дефекты. Также это упростит получение кредита под строительство. А в будущем дом будет легче продать.
Главный минус — это цена. Составление проектной документации и проведение необходимых экспертиз обойдется в десятки тысяч рублей.
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