Россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома

Прежде, чем приступить к строительству частного дома, будущим новоселам придется обзавестись проектной документацией. С такой инициативой в профильное министерство обратились представители Российского строительного союза.

Как выяснили «Известия», идея заключается в том, чтобы сделать индивидуальные постройки качественными и безопасными. На стадии чертежей проще выявить потенциальные дефекты. Также это упростит получение кредита под строительство. А в будущем дом будет легче продать.

Главный минус — это цена. Составление проектной документации и проведение необходимых экспертиз обойдется в десятки тысяч рублей.