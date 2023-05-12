Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Основной движущей силой расширения сферы в этом году будет внутренний спрос.

Центральный Банк России опубликовал доклад с прогнозом основных движений в макроэкономике на ближайшие кварталы.

Оказалось, что основой роста экономики в 2023 году является потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции. Все это возможно, несмотря на дисбалансы бюджетных расходов.

«Банк России ожидает структурного профицита ликвидности в банковской системе на уровне 2,5—3,1 триллиона рублей и остатков на счетах расширенного правительства в ЦБ в 2,8—3 триллиона рублей», — говорится в сообщении.

К 2025 году темп прироста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5%.

Тем не менее главное в оценках ЦБ — изменение знака в динамике инвестиций 2023 года: еще в феврале Банк России ждал их сокращения, теперь же — роста.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Центробанк сообщил об «экстремальном» росте сроков ипотеки и возраста заемщиков. Так, доля ипотечных кредитов сроком на 30 лет выросла вдвое за год и достигла 40%.

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