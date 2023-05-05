Путин обсудил с членами Совбеза подготовку празднования Дня Победы

Президент России Владимир Путин собрал в пятницу, 5 мая, оперативное заседание Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, члены организации обсудили вопрос подготовки празднования Дня Победы. При этом на совещании отсутствовал министр обороны Сергей Шойгу, в это время он инспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения ВС РФ в районы проведения СВО на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что традиционного приема в Кремле 9 мая не будет. Однако парад Победы в честь великого события состоится в обычном формате, планируется и выступление главы государства.