Путин обсудил с членами Совбеза подготовку празднования Дня Победы
При этом на совещании отсутствовал министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
Президент России Владимир Путин собрал в пятницу, 5 мая, оперативное заседание Совбеза РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, члены организации обсудили вопрос подготовки празднования Дня Победы. При этом на совещании отсутствовал министр обороны Сергей Шойгу, в это время он инспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения ВС РФ в районы проведения СВО на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что традиционного приема в Кремле 9 мая не будет. Однако парад Победы в честь великого события состоится в обычном формате, планируется и выступление главы государства.
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