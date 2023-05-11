Патрушев провел телефонные переговоры с коллегой из Израиля
Политики обсудили в том числе международную повестку. Какие еще темы были затронуты?
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с израильским коллегой Цахи Анегби. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
В ведомстве рассказали, что Патрушев вместе с председателем Совета национальной безопасности Израиля обсудили актуальные вопросы глобального характера, а также поздравили друг друга с прошедшей 78-й годовщиной Победы над фашизмом.
В рамках телефонной беседы представители РФ и Израиля отметили значимость праздника Победы в Великой Отечественной войне для народа двух государств. Патрушев и Анегби также поделись друг с другом опытом проведения приуроченных к 9 Мая мероприятий и обсудили детали прошедших.
Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия решила искоренить традицию празднования 9 Мая за два года.
- 11 мая
- Прадеды-нацисты: политолог объяснил причины ненависти Запада к параду Победы
- 10 мая
- Латвия решила искоренить традицию празднования 9 Мая за два года
- 10 мая
- «Плачевный процесс»: в Кремле отреагировали на заявления США о роли СССР в победе в ВОВ
- 10 мая
- В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы
- 10 мая
- В Кремле прокомментировали реакцию Запада на теракты перед Днем Победы
- 10 мая
- Песков: Польша периодически скатывается в безумие ненависти к России
- 10 мая
- «Следы ведут на Украину»: в Белоруссии сообщили о предотвращении терактов к 9 Мая
- 10 мая
- Четыре тысячи бойцов и залп 12 орудий: как отметили День Победы в Петербурге
- 10 мая
- Агрессия и запреты: как власти Европы пытались сорвать празднование Дня Победы
- 10 мая
- Грандиозное шоу: День Победы в городах России завершился праздничными салютами
Читайте также
36%
-0.13 84.15
-0.76
Нашли ошибку?