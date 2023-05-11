Патрушев провел телефонные переговоры с коллегой из Израиля

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с израильским коллегой Цахи Анегби. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

В ведомстве рассказали, что Патрушев вместе с председателем Совета национальной безопасности Израиля обсудили актуальные вопросы глобального характера, а также поздравили друг друга с прошедшей 78-й годовщиной Победы над фашизмом.

В рамках телефонной беседы представители РФ и Израиля отметили значимость праздника Победы в Великой Отечественной войне для народа двух государств. Патрушев и Анегби также поделись друг с другом опытом проведения приуроченных к 9 Мая мероприятий и обсудили детали прошедших.

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия решила искоренить традицию празднования 9 Мая за два года.