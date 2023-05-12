Бедрос Филиппович живет полноценной жизнью и ни в чем себе не отказывает.

В последнее время Бедрос Киркоров появляется на публике с новой молодой партнершей. Его сын Филипп Киркоров не против этой связи, сообщает издание dni.ru.

После почти 30-летних отношений с Людмилой Смирновой 90-летний Бедрос решил пойти по другому пути. Оказывается, что последние несколько лет пара жила в разных городах, поэтому их уже ничего не связывает, а для друг друга они стали чужими людьми.

«Мы уже лет 20 не жили с женой супружеской жизнью», — сказал Киркоров-старший о решении уйти к медсестре.

Именно в компании молодой женщины он стал появляться на последних концертах знаменитого сына в Кремлевском дворце.

«Мой отец Бедрос Киркоров со своей молодой спутницей! Вот с кого надо брать пример!» — объявил тогда исполнитель со сцены.

Король российской эстрады рад, что его пожилой отец любим и любит сам. Он считает, что практически в 91 год Бедрос Киркоров живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывая.

Давняя подруга Киркорова продюсер Яна Рудковсая удивляется жизнерадостности Бедроса Филипповича. Она считает, что тот не отстает от сына и придерживается «фамильного» имиджа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему брак Бедроса Киркорова разрушился после 26 лет.