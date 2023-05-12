«Надо брать пример!» — Киркоров о романе 90-летнего отца с молодой

|
Полина Долгова
Полина Долгова 43

Киркоров положительно оценил роман 90-летнего отца с медсестрой

«Надо брать пример!» — Киркоров о романе 90-летнего отца с молодой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Бедрос Филиппович живет полноценной жизнью и ни в чем себе не отказывает.

В последнее время Бедрос Киркоров появляется на публике с новой молодой партнершей. Его сын Филипп Киркоров не против этой связи, сообщает издание dni.ru.

После почти 30-летних отношений с Людмилой Смирновой 90-летний Бедрос решил пойти по другому пути. Оказывается, что последние несколько лет пара жила в разных городах, поэтому их уже ничего не связывает, а для друг друга они стали чужими людьми.

«Мы уже лет 20 не жили с женой супружеской жизнью», — сказал Киркоров-старший о решении уйти к медсестре.

Именно в компании молодой женщины он стал появляться на последних концертах знаменитого сына в Кремлевском дворце.

«Мой отец Бедрос Киркоров со своей молодой спутницей! Вот с кого надо брать пример!» — объявил тогда исполнитель со сцены.

Король российской эстрады рад, что его пожилой отец любим и любит сам. Он считает, что практически в 91 год Бедрос Киркоров живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывая.

Давняя подруга Киркорова продюсер Яна Рудковсая удивляется жизнерадостности Бедроса Филипповича. Она считает, что тот не отстает от сына и придерживается «фамильного» имиджа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему брак Бедроса Киркорова разрушился после 26 лет.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

19:25
Продолжит дело: дочь Пола Уокера получила роль в новой части «Форсажа»
19:08
Первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров прошли в Подмосквье
19:02
«Надо брать пример!» — Киркоров о романе 90-летнего отца с молодой
18:58
Методы террора: СВУ сдетонировало в мусорном баке в Мелитополе
18:54
Огромный столб дыма: первые кадры последствий взрывов в Луганске
18:45
Два взрыва прогремели в Луганске

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
День Девяти целителей: что нельзя делать 12 мая

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп