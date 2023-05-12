ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину увеличился почти до 81%

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17

Граждане также выразили свое отношение к деятельности правительства.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину увеличился почти до 81%

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Все больше россиян доверяют президенту Владимиру Путину. Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия увеличился на 1,1 процентный пункт и составил 80,9%.

При этом в исследовании уточняется, что уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,1 процентный пункт, до 77,1%.

Между тем все больше россиян стали одобрять деятельность правительства России (53,5%) и работу главы ведомства Михаила Мишустина (56%). Доверяют председателю кабмина 64,5% опрошенных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным ВЦИОМ, День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян. Об этом заявили 65% отпрошенных. При этом еще в 2014 году люди отдавали свое предпочтение Новому году (69%).

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