ВЦИОМ: большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником
ВЦИОМ: для 65% россиян День Победы является самым важным праздником
Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia
Он остается главным событием для россиян с 2018 года, до этого таковым называли Новый год.
День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян. Об этом заявили 65% отпрошенных. При этом еще в 2014 году люди отдавали свое предпочтение Новому году (69%), следует из результатов исследования ВЦИОМ.
В 2014 году 53% респондентов называли День Победы самым главным праздном в стране. Однако сейчас показатель среди россиян увеличился на 16%. Судя по ответам опрошенных, Новой год отошел на второй план, ему отдали свое предпочтение 58%.
На третьем месте рейтинга расположился светлый праздник Пасхи — 29%, а следом за ним Международный женский день — 22%. Замкнуло пятерку с небольшим отрывом Рождество — за него проголосовали 20% россиян. День защитника Отечества не попал в пятерку и занял шестое место с 17%.
Агентство уточняет, что 9 Мая сместил Новый год с первой позиции и стал главным праздником для россиян еще в 2018 году.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 9 апреля 2023 года. Были опрошены 1600 человек в демографической группе старше 18 лет. Предельная погрешность результатов не превышает 2,5%.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВЦИОМ сообщил о росте уровня доверия к президенту России Владимиру Путину до 80%.
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