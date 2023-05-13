При ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29

Врио главы ЛНР Пасечник: при обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей

При ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей

Фото: Агентство Луганскинформцентр

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Двое подростков с тяжелыми ранениями находятся в больнице.

Шесть детей получили ранения в результате ракетного удара по Луганску со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Атака произошла 12 мая, когда жители региона отмечали День Республики — прогремели два взрыва. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадали шестеро детей. Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Этот вопрос контролирую лично», — заявил Пасечник.

Прежде представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ ударили по Луганску в праздничный день двумя крылатыми ракетами, предположительно, они были выпущены из украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

Как отметил Пасечник, при взрывах пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий, в шести жилых домах взрывной волной выбиты стекла. Врио главы региона заявил, что преступление киевского режима не останется безнаказанным, пообещал приложить все усилия для скорейшего выздоровления раненых детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ранение получил депутат Госдумы, принимавший участие в праздничных мероприятиях в Луганске.

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