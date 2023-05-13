Худрук «Бурановских бабушек» заявила, что ей противно смотреть «Евровидение»

По мнению Ольги Туктаревой, ей с коллективом посчастливилось попасть на международный музыкальный конкурс «в нормальное время».

Художественный руководитель ансамбля народной песни из Удмуртии «Бурановские бабушки» Ольга Туктарева заявила, что перестала следить за успехами участников международного вокального конкурса «Евровидение». Каждый раз включая эфир мероприятия она с коллегами испытывает разочарование. Во времена участия «Бабушек» в соревновании, подчеркнула женщина, все было иначе.

«Мы конкурс смотрим краем глаза. Там же все стало политизированным, фриковым. Смотреть это все противно. Можно сказать, нам повезло, что мы выступали в нормальное время», — сказала солистка коллектива.

В 2012 году «Бурановские бабушки» попали на «Евровидение» в Баку как представители России. В отборочных турах они обошли, к примеру, дуэт Димы Билана и Юлии Волковой. В финале конкурса ансамбль занял второе место. По мнению худрука, европейские зрители сумели увидеть искренность россиянок, что привело к отличному результату.

Туктарева признала, что десять лет назад ее коллектив был привезен в Баку тоже в качестве своеобразных фриков, ведь они сильно отличались от остальных участников. Но доброта удмуртских бабушек всех покорила.

В 2022 году победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с Украины. Страна не смогла принять «Евровидение» в Киеве в 2023-м, поэтому право организовать шоу передали Великобритании — родине занявшего второе место певца Сэма Райдера. Финал состоится 13 мая в Ливерпуле. Россия отстранена от участия в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили выступать с обращением на «Евровидении».