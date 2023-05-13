Голая в зеркале: почему Малафеева не общается с отцом и мачехой

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Алексей Панков
Алексей Панков 91

Дочь Малафеева перестала общаться с отцом из-за публикации откровенных фотографий

Голая в зеркале: почему Малафеева не общается с отцом и мачехой

Фото: Instagram* / ___malyshkaaaa

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Родители отвернулись от девушки из-за публикации откровенных фотографий.

Дочь Александра Малафеева Ксения заявила, что не общается с отцом и мачехой. Ее слова приводит издание StarHit.

По словам девушки, родственникам не нравится ее образ жизни и социальные сети. Из-за этого они созваниваются максимум раз в месяц, и то по инициативе Ксении. А вот с братьями, Алексом и Максом, она общается гораздо чаще.

Девушка хочет наладить отношения с семьей, но пока ей это не удается. Ксения хочет, чтобы близкие прилетали к ней в Эмираты.

«Сейчас я сама кайфую от спорта, от обучения — мою семью всегда это интересовало. Я бы разделила это с ними», — призналась Ксения.

Некоторое время назад девушка уехала из России. После переезда она начала публиковать в сети откровенный контент. Именно из-за этого, по словам Ксении, от нее отвернулась семья.

«Мы так дома не танцуем!» — дочь Малафеева осудили за развратное поведение

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка выложила сразу два откровенных видео. На первом она станцевала в едва заметных трусах. На втором — прикрыла интимные места руками.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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