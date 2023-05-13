В щепки: в зоне СВО уничтожили украинскую радиолокационную станцию

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Группировка «Юг» уничтожила украинскую РЛС на Донбассе

В щепки: в зоне СВО уничтожили украинскую радиолокационную станцию

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В обнаружении объекта помог разведчик батальона «Спарта».

По наводке разведчика батальона «Спарта» подразделение российской группировки «Юг» уничтожило украинскую радиолокационную станцию. Соответствующим видео поделились РИА Новости.

Месторасположение станции было вычислено с помощью БПЛА. Затем координаты передали расчету гаубицы Д-30. Артиллеристы нанесли удар по сектору осколочно-фугасными снарядами. О количестве уничтоженных и раненых боевиков не сообщается.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обращения глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

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Ранее 5-tv.ru показал работу самоходных установок «Мста-С» в зоне специальной военной операции. Машины способны уничтожать объекты врага на удалении в десятки километров.

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