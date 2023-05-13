Тяжело в учении — легко в бою: Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 38

Минобороны РФ показало кадры подготовка военнослужащих штурмовых групп в зоне проведения специальной военной операции.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовка военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На полигоне в тыловой зоне военные оттачивают навыки ведения тактических действий в различных видах боя, таких как захват опорного пункта, действия групп в условиях городской местности. Бойцы также отрабатывают вопросы взаимодействия с экипажами танков, боевых машин пехоты и артиллерийскими расчетами.

Кроме этого, в ходе занятий военнослужащие выполняют боевые стрельбы из различного вооружения: автоматов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, пулеметов и гранатометов.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным в ходе спецоперации. В задачу инструкторов входит подготовка военнослужащих к действиям в различных боевых обстановках, а также резко меняющегося хода проведения современного боя.

После окончания подготовки бойцы приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также к действиям в составе подразделений резерва и усиления.

Тема:
Спецоперация
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