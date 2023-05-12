Уничтожают за десятки километров: работа установок «Мста-С» в зоне СВО
Самоходные установки «Мста-С» способны уничтожать цели за десятки километров
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Техника способна мгновенно покидать огневой рубеж.
Самоходные установки «Мста-С» способны уничтожать объекты в зоне специальной военной операции (СВО) на удалении в десятки километров. Машины быстро выезжают на точку, наносят удар и мгновенно покидают рубеж, чтобы не попасть под ответный огонь. За работой экипажа наблюдала корреспондент Натали Графчикова.
Расчет «Мста-С» получает координаты от разведчиков, пока самоходку готовят к работе. Буквально несколько минут — и установка выезжает на огневую точку.
На башне — пулемет «Корд», готовый в любую минуту уничтожить беспилотники противника. С каждым днем их все больше, поэтому командир орудия внимательно следит за воздушным пространством.
Пока расчет готовится к работе, антидронщик внимательно следит за радаром. Оказалось, не зря: в небе — дрон противника. Специалист с позывным Талисман рассказал, что у БПЛА удалось сбить GPS, поэтому тот вернулся на позиции противника.
Возле дороги — расположение украинских боевиков. На кадрах с неба видно, как они выходят из дома к припаркованному белому автомобилю.
В этот момент «Мста-С» начинает работу. Снаряд ложится в стену, пока пехотинцы ВСУ пытаются спрятаться в подвале.
Но расчет продолжает работать с ювелирной корректировкой. Установка работала с неподготовленной позиции, поэтому важно быстро переместиться.
Вскоре техника вновь надежно замаскирована. По словам командира орудия с позывным Ермак, недавно этот экипаж уничтожил десять боевых машин ВСУ.
Все скопления техники ВСУ сразу поражает артиллерия ВС РФ. Этим она лишает украинских боевиков любой возможности начать наступление.
Читайте также
25%
1.32 84.25
1.36
Нашли ошибку?