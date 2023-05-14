Известная французская модель Тилан Блондо показала фигуру в купальнике

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 98

В 2018 году девушка попала в международный рейтинг «100 самых красивых лиц».

Известная французская модель Тилан Блондо показала фигуру в купальнике

Фото: Zuma / TASS

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Французская модель Тилан Блондо поделилась в своем блоге с подписчиками пикантной фотографией. Кадр, где девушка позирует в купальнике на пляже, буквально «взорвал» Сеть.

22-летняя звезда подиума выложила снимки с отдыха в Тель-Авиве, пишет Газета.ру. На одном из них модель сидит на песке в ярком разноцветном лифе на широких бретельках. На нижней части тела девушки широкие черные штаны.

Фотография тут же вызвала волну восхищения у подписчиков и поклонников Блондо, они поспешили сделать ей комплименты по поводу идеальной фигуры.

Тилан является дочерью известного французского футболиста Патрика Блондо и телеведущей Вероники Лубри. В качестве модели девушка дебютировала еще будучи совсем маленьким ребенком. Когда ей было четыре года, она приняла участие в показе Jean Paul Gaultier. В десять лет она снялась для Vogue Enfants. За красивую внешность таблоиды быстро прозвали ее «самой красивой девочкой в мире».

Модель сотрудничала с такими известными брендами как Dolce& Gabbana и L'Oreal Paris. В 2018 году ее включили в международный рейтинг «100 самых красивых лиц».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супермодель Хайди Клум надела на премию «Грэмми» платье с декольте до пупка.

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