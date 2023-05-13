Видео падения вертолета Ми-8 в городе Клинцы Брянской области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 917

Экипаж погиб, на земле оказались повреждены пять домостроений.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Видео падения вертолета Ми-8 в городе Клинцы Брянской области оказалась в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как к земле стремительно приближается огненный шар. Винтокрылая машина загорелась еще в воздухе. Следом уже отдельно долетали лопасти.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, на земле повреждения получили пять домовладений. Одна женщина пострадала, ее доставили в районную больницу, где ей предоставлена вся необходимая помощь. На дом пострадавшей упали винты. Медики оценивают ее здоровье как средней степени тяжести.

Местные власти подтвердили, что экипаж погиб.

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