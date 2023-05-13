Самолет потерпел крушение на русско-литовской границе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 272

Легкомоторный самолет разбился на русско-литовской границе

Самолет потерпел крушение на русско-литовской границе

Фото: www.globallookpress.com / Alberto Ortega

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Местные жители бросились на помощь, но спасти пилота не удалось

В Юрбаркском районе Литвы, который граничит с Россией потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом сообщил местный департамент полиции.

Самолет разбился недалеко от деревни Наукаймис. Местные жители бросились на помощь и из-под обломков достали тело 58-летнейго пилота-любителя. Человек, который управлял воздушным судном, уже был мертв.

Сейчас полиция Литвы выясняет причины и обстоятельства крушения самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Брянской области разбился вертолет. После громкого хлопка он начал раскалываться и его объяло огнем еще в воздухе. Об этом рассказали очевидцы.

Вертолет резко начал падать вниз, на борту находились двое летчиков. Оба пилота скончались.

Из-за крушения пострадала женщина. Также повреждено пять домов. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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