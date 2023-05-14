«Надоела русофобия»: Стас Барецкий готовит ответ возмутительному Евровидению

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 179

Стас Барецкий намерен провести песенный конкурс «Русовидение»

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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На нем смогут выступить не только профессиональные музыканты, но и любители.

Стас Барецкий намерен провести песенный конкурс под названием «Русовидение». Своими планами шоумен поделился эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru.

По словам мужчины, его до мозга костей возмущает вакханалия вокруг «Евровидения», а также русофобские пляски. Барецкий добавил, что выступать будут не только российские исполнители, но и музыканты из дружественных стран.

«В отместку решил провести этот конкурс в замке в деревне Грязь. Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку. Уже этим летом провести конкурс «Русовидение“», — заявил шоумен.

Он добавил, что помимо основной сцены с известными исполнителями, на мероприятии будет еще одна. На ней смогут выступить малоизвестные артисты.

В заключение Барецкий подчеркнул, что не боится копировать формат у Евровидения. По его словам, «стесняться в этих вопросах нельзя».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Барецкий вместе с партнерами по бизнесу приобрел замок в деревне Грязь. Предприниматель уточнил, что с деньгами ему помогли коллеги по бизнесу.

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«Надоела русофобия»: Стас Барецкий готовит ответ возмутительному Евровидению

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