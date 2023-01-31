Снова за старое: Стас Барецкий полез в драку с молодежью из-за продавщицы

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 53

Шоумен Стас Барецкий подрался с молодыми парнями из-за продавщицы в Царицыно

Фото, видео: Артем Коротаев / ТАСС; 5-tv.ru

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Эпатажный артист якобы заступился за женщину, но словесная перепалка переросла в уличную бойню.

Звезда 90-х Стас Барецкий решил «по-мужски» разобраться с молодыми людьми, нагрубившими работнице магазина. Кадры драки оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как рассказал сам артист, конфликт разгорелся на юге Москвы, в районе Царицыно. Обладатель самого крупного малинового пиджака не смог закрыть глаза на то, что группа молодых людей оскорбила продавщицу. Женщина якобы отказалась продавать им алкоголь из-за слишком юного возраста и услышала грубые высказывания в свой адрес.

Барецкий стал невольным свидетелем случившегося и сразу же вытолкал парней на улицу. В итоге завязалась потасовка. Сам артист назвал своих оппонентов «гопниками» и заверил, что вышел из драки победителем.

Ранее психолог Ирена Сирма в диалоге с 5-tv.ru объяснила, почему шоумен Стас Барецкий постоянно влезает в драки.

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